سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال الرئيس الفلسطيني لبلينكن::" نؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع محمودعباس:" نطالب بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى"، كما أكد الرئيس الفلسطيني لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة إذا استؤنف القتال.

وشكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على دعمه في القضاء على حماس.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر حسابة على منصة إكس، إن نتنياهو يعتزم مناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة مع بلينكن.