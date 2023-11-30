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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الفلسطيني لبلينكن: نؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوب غزة إذا استؤنف القتال

وقال الرئيس الفلسطيني لبلينكن::" نؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين".

 

وتابع محمودعباس:" نطالب بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى"، كما أكد الرئيس الفلسطيني لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة إذا استؤنف القتال.

 

وشكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على دعمه في القضاء على حماس.

 

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر حسابة على منصة إكس، إن نتنياهو يعتزم مناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة مع بلينكن.

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