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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل كفر الشيخ" تختتم برنامجا تدريبيا على 3 مهن للشباب

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورات التدريبية المجانية على مهن لحام المعادن والخياطة والتفصيل، والحاسب الآلي لعدد 30 متدربا ومتدربة من أبناء المحافظة ، وذلك بمركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية ، أحد أهم المراكز التدريبية والتي تعمل ضمن منظومة التدريب المهني وتقديم برنامج تدريبية وفق متطلبات سوق العمل  ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية ،  أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي وتكثيف البرامج المقدمة لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، مشيراً إلى أنه شهد فعاليات الختام ، مشيداً بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين والذين وصلوا إليه من خلال جهود فريق عمل مركز التدريب المهني بفوة ، والمناهج التدريبية المتقدمة الموضوعة من قبل الوزارة ، ومنوهاً إلى انه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج المجانية التقديم بمقر مركز التدريب او من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية .

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