رغم الراحة.. زيزو برفقة أوباما داخل صالة الجيم

نشر أحمد سيد زيزو صورة لها خلال قيامه بالتدريبات عبر حسابه الشخصي انستجرام.

وظهر زيزو برفقة أوباما خاصة بعد أعطي معتمد جمال راحة اليوم بعد الفوز علي فيوتشر أمس.

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.