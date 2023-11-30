صفقة مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط اثنين من تجار الكيف بالإسماعيلية





تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزتهما 20 ألف قرص مخدر و100 طربة لمخدر الحشيش.. قدرت قيمتها المالية قرابة 3 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير والمواد المخدرة وتروجيها على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 20 ألف قرص لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2٫800٫000 جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.