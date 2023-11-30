مسئول إسرائيلي: إطلاق سراح المحتجزين على دفعات اليوم سببه وجودهم بأماكن مختلفة

أكد مسؤول إسرائيلي، أن إطلاق سراح المحتجزين على دفعات اليوم سببه وجودهم في أماكن مختلفة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين وبإشراف مصري.

وقالت مصادر للقاهرة الإخباريةإنه جار العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات القادمة بالإضافة لتسليم ثلاثة جثامين.

ومن جانبها اعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، استقبال الدفعة السابعة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم مقابل بلدية رام الله.