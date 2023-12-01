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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون علاقة جنسية.. طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز

صدى البلد

يجمع اليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر الناس من جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

 

ونشر موقع health line طرق انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية  الإيدز. 


ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم (السائل المنوي للرجل، والإفرازات المهبلية للمرأة)، ويكون ذلك عن طريق:


*الاتصال الجنسي: ينتقل الفيروس أثناء ممارسة الجنس عن طريق السوائل والإفرازات الجنسية من الشخص المصاب إلى الشخص السليم


نقل الدم:ينتقل الفيروس عن طريق نقل الدم، في حال عدم اتباع أساليب الفحص الدقيقة بالمختبرات.
المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس: خاصة متعاطي المخدرات.


من الأم إلى الطفل: قد تنتقل العدوى من الأم إلى طفلها إذا لم تتلقَ الأم العلاج المناسب خلال فترة الحمل

*الرضاعة الطبيعية العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؛ لذا يجب عدم إرضاع الطفل طبيعيًّا من أمه المصابة.
ومع أن فيروس الإيدز يتواجد في سوائل الجسم الأخرى كاللعاب، والعرق، والدمع، والبول، إلا أنه لا ينتقل عبر هذه السوائل ولا ينتقل كذلك عبر:العناق، التقبيل، التصافح بالأيدي.العطس والسعال.
أحواض الاستحمام أو السباحة.
استخدام المراحيض أو المناشف
الأشخاص الذين يمارسون الجنس

الرضاعة الطبيعية اليوم العالمي للإيدز بفيروس نقص المناعة البشرية فيروس نقص المناعة ليوم العالمي للإيدز نقص المناعة البشرية

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