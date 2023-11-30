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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت وسلطنة عمان والجزائر وروسيا تعلن خفضًا إضافيًا في إنتاج النفط

النفط
النفط

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، خفض إضافي في إنتاج النفط بـ 500 ألف برميل يوميًا حتى مارس 2024.

كما أعلنت الجزائر، عزمها خفض إضافي في إنتاج النفط بـ 51 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من 2024.

بدورها، أعلنت سلطنة عُمان، خفض إضافي في إنتاج النفط بمعدل 42 ألف برميل يوميًا حتى مارس 2024.

وأعلنت الكويت، خفض إضافي في إنتاج النفط بمعدل 135 ألف برميل يوميًا من مطلع يناير حتى مارس 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط في المملكة.

وأوضحت السعودية أن الخفض يبلغ مليون برميل يوميا من بداية يوليو 2023 لنهاية الربع الأول من العام المقبل 2024، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

روسيا الجزائر سلطنة ع مان الكويت

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