حزب المؤتمر ينظم فعالية كبرى لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية

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عقد حزب المؤتمر بمحافظة الدقهلية مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية.



بحضور الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية والدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، والشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب و أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب والمهندس مصطفي الدكروري الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم.



وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب إننا نعقد مؤتمرات شعبية وجماهيرية لدعم الرئيس مع وجود مبادرة شبابية من رئيس غرفة عمليات الحزب لانتخابات الرئاسة باسم "ماذا تريد من الرئيس"، للتواصل مع الشباب عبر السوشيال ميديا.



وقال اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب المؤتمر تمر بلادنا بأحداث عظام ولدينا استحقاق انتخابي ولدينا تحديات كبيرة من أجل وطننا الغالي مصر وأنه لابد من الدفاع عن مقدرات وطننا بالمشاركة في المحفل الوطني الكبير فى الماراثون الانتخابى الذى تفرقنا عنه أيام.



وأضاف بأن الرئيس السيسي نوّع العلاقات المصرية الخارجية وجعلها تتسم بالتنوع والاتزان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مما مكن مصر من العودة للريادة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية.



وقال مصطفي الدكروري الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم أن الرئيس السيسى حمي وطنه وحافظ عليه وان أن خبرة الرئيس وجولاته الخارجية وخبراته العسكرية والاستراتيجية والاستخبارية مكنته من توصيل الصورة الحقيقية لما حدث في ثورة يونيو بأنها إرادة شعبية خالصة أنقذت وطن من جماعة إرهابية أرادت تفكيكه وتفكيك مؤسساته، لافتا إلى أن الرئيس أعاد العلاقات مع واشنطن وكبرى الدول الأوروبية بعد مجهود كبير وعمل وتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة والجهات المعنية.