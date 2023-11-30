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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين أمريكا وإسرائيل حول إمكانية إعادة سكان شمال غزة

شمال غزة
شمال غزة

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر اسمه، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليون يناقشون إمكانية إعادة سكان قطاع غزة من جنوب القطاع إلى شماله وسط استمرار إسرائيل المحتمل في العمليات العسكرية في القطاع.

وأوضحت “سي إن إن”، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على معاقل حركة “حماس” الفلسطينية في جنوب غزة سيكون أكثر دموية، مما يهدد بإحداث “فجوة” بين واشنطن والقيادة الإسرائيلية.

وأضافت أن "أحد الأساليب المحتملة التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون هو أن تسمح إسرائيل للمدنيين الذين أرسلتهم إلى جنوب غزة في بداية الحرب بالعودة إلى الشمال".

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إسرائيل غزة شمال غزة

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