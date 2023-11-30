بعد السعودية والجزائر.. الإمارات تعلن الخفض الطوعًي من إنتاجها النفطي

أعلنت الإمارات تخفض طوعًا إنتاجها النفطي بمقدار 163 ألف برميل إضافي يوميًا اعتبارًا من يناير المقبل حتى نهاية مارس 2024 بحسب ما ذكرت صحيفة العين الإماراتية.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، خفض إضافي في إنتاج النفط بـ 500 ألف برميل يوميًا حتى مارس 2024.

كما أعلنت الجزائر، عزمها خفض إضافي في إنتاج النفط بـ 51 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من 2024.

بدورها، أعلنت سلطنة عُمان، خفض إضافي في إنتاج النفط بمعدل 42 ألف برميل يوميًا حتى مارس 2024.

وأعلنت الكويت، خفض إضافي في إنتاج النفط بمعدل 135 ألف برميل يوميًا من مطلع يناير حتى مارس 2024.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط في المملكة.

وأوضحت السعودية أن الخفض يبلغ مليون برميل يوميا من بداية يوليو 2023 لنهاية الربع الأول من العام المقبل 2024، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس.