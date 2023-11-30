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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 عضوًا| الإعلاميين: لجنة لرصد وتقييم تغطية الانتخابات الرئاسية

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده قرار  رقم  (25) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الاعلامى لتغطية الانتخابات الرئاسية ( مصر 2024 ) برئاسة  محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين و تضم في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الاعلام و خبرائه و هم التالى أسماؤهم :-
 
1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية

2.د / هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر

3. د / رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر

4. د / سامى الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة

5. د / هبه شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس

6. د / اشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

7. د / حنان يوسف – عميد كلية الاعلام بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

8. د / امانى فهمى –عميد كلية الاعلام ب(msa)

9. د/ خالد عبد الجواد – عميد شعبه الاعلام بالاكاديمية الدوليه للهندسه وعلوم الاعلام

10. د/عمرو الليثي – خبير اعلامي  ومقدم برامج

11. ا/نشأت الديهي – خبير اعلامي ومقدم برامج

12. ا/ عبد الفتاح حسن 
رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق

13. ا / سامح الشوادى – مخرج وخبير أعلامى

14. ا/ محمد عبده – خبير اعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

15. ا/ نهى توفيق – خبير اعلامى و مذيع النشرات و البرامج السياسية


و أكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تختص بالمتابعة و رصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية و الخاصة المرئية و المسموعة بالأضافة الى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة و المهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية .


و أضاف نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الاعلام الأكاديمى و التطبيقى و هذا ينعكس إيجابيا و مهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية .

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