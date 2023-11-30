15 عضوًا| الإعلاميين: لجنة لرصد وتقييم تغطية الانتخابات الرئاسية

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده قرار رقم (25) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الاعلامى لتغطية الانتخابات الرئاسية ( مصر 2024 ) برئاسة محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين و تضم في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الاعلام و خبرائه و هم التالى أسماؤهم :-



1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية

2.د / هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر

3. د / رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر

4. د / سامى الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة

5. د / هبه شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس

6. د / اشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

7. د / حنان يوسف – عميد كلية الاعلام بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

8. د / امانى فهمى –عميد كلية الاعلام ب(msa)

9. د/ خالد عبد الجواد – عميد شعبه الاعلام بالاكاديمية الدوليه للهندسه وعلوم الاعلام

10. د/عمرو الليثي – خبير اعلامي ومقدم برامج

11. ا/نشأت الديهي – خبير اعلامي ومقدم برامج

12. ا/ عبد الفتاح حسن

رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق

13. ا / سامح الشوادى – مخرج وخبير أعلامى

14. ا/ محمد عبده – خبير اعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

15. ا/ نهى توفيق – خبير اعلامى و مذيع النشرات و البرامج السياسية



و أكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تختص بالمتابعة و رصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية و الخاصة المرئية و المسموعة بالأضافة الى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة و المهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية .



و أضاف نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الاعلام الأكاديمى و التطبيقى و هذا ينعكس إيجابيا و مهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية .