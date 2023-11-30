الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع مجلس الحرب في إسرائيل

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك في الجزء الجنوبي من القطاع، من المتوقع أن تستغرق أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما قال ثلاثة مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الأمريكي.

ويشعر البيت الأبيض بقلق متزايد من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، حيث يتركز 2 مليون فلسطيني، إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، التقى بلينكن اليوم الخميس، في القدس مع نتنياهو وأعضاء حكومته الحربية.

وكان احتمال قيام عملية إسرائيلية في جنوب غزة موضوعا رئيسيا للمناقشة، وفقا لمصدرين على دراية مباشرة.

ووصف أحد المصادر النقاش بأنه “تبادل صريح لوجهات النظر”، ملمحا إلى الخلافات المتزايدة بين الطرفين حول الطريق إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بعملية الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال اثنان من المصادر، إن بلينكن هو الذي بدأ المحادثة عندما طلب إطلاعه على خطط الجيش الإسرائيلي لجنوب غزة وسأل إلى متى تعتقد إسرائيل أن العملية العسكرية ستستمر في نطاقها الحالي.

وحسب موقع “أكسيوس”، قال أحد المصادر، إن بلينكن لم يطلب من إسرائيل وقف العملية لكنه أعرب عن قلقه وقال إنه كلما طال أمد الحملة العسكرية عالية الكثافة، زاد الضغط الدولي على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لوقفها.

وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لطلبات التعليق.