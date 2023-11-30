ريهام عبد الحكيم وصابر الرباعي يبدآن حفل رياض السنباطي

وصل منذ قليل كل من صابر الرباعي وريهام عبد الحكيم إلى مسرح أبو بكر سالم لبدء حفل روائع رياض السنباطي والمقامة حاليا بالرياض فى المملكة العربية السعودية.

ومن المفترض أن يبدأ الحفل الثنائى بتقديم باقة من ألمع أغاني رياض السنباطي والذي استعد لها مع الفرقة الموسيقية على مدار الأيام القليلة الماضية.

حفل روائع السنباطي

وتحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم، مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة بدأت بالفئة الأولى والتى تبلغ سعرها 100 ريال سعودي 180 ريال سعودي 350 ريال سعودي 1800 ريال سعودي 2000 ريال سعودي