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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسة للتوعية بتنظيم الأسرة في مراكز الشباب بشمال سيناء

التوعية بتنظيم الأسرة
التوعية بتنظيم الأسرة بسيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء (إدارة تمكين الشباب)،  التعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، فعاليات أنشطة أندية السكان، بتنظيم جلسة  للتوعية عن تنظيم الاسرة ضمن أنشطة أندية السكان بمراكز الشباب .

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برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

 

يأتي ذلك بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء. 

قضايا السكان:

وأكد حسن عبدالوهاب، أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب، بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

 

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

وتعمل أندية السكان ،كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظة ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب .

سيناء تنظيم الأسرة الشباب مراكز

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