عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيفنا

حماس
حماس

صرح القيادي في حركة حماس عزت الرشق للتليفزيون العربي ، اليوم الجمعة، الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيفنا.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن خسائر الاحتلال من القتلى والجرحى أضعاف مضاعفة لكنه يخفيها.
 

حماس: الاحتلال يتحمل نتيجة عدوانه النازي على قطاع غزة

عبد المنعم سعيد: حماس سبب ما حدث في غزة.. فيديو

وأضاف القيادي في حركة حماس عزت الرشق في تصريحاته أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيف الحركة.

وتابع الرشق: "لا يمكن جمع المحتجزين في بيئة آمنة مع استمرار القصف".

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق ضمن تصريحاته أن قطر أكدت استمرار جهود الوساطة لتمديد الهدنة والحركة كانت متجاوبة معها.
 

وأكد الرشق أن حماس ستبقى تتجاوب مع جهود الأشقاء في قطر رغم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأوضح أن الاحتلال هو من خرق الهدنة ورفض تمديدها والحركة تجاوبت مع الوسطاء.


وأكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق أنه تم تقديم كل ما هو متوفر لدى المقاومة لتمديد الهدنة لكن الاحتلال رفض ذلك تماما، مضيفاً أن الاحتلال كان لديه قرار مسبق باستئناف العدوان وعدم التجاوب مع الوسطاء

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن بلينكن قدم خلال زيارته إلى إسرائيل ضوءا أخضر لاستئناف العدوان.
 

حماس : المقاومة جاهزة للاشتباك وستواجه العدو الإسرائيلي في كافة المحاور

وتابع القيادي في حركة حماس عزت الرشق للعربي: المقاومة جاهزة للاشتباك وستواجه العدو الإسرائيلي في كافة المحاور، مضيفاً أن الاحتلال أبدى رفضا لكل العروض لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق انه تم اقتراح تسليم جثامين محتجزين قتلوا خلال العدوان لكن الاحتلال رفض.
 

كما لفت القيادي في حركة حماس عزت الرشق إل أنه تم عرض تبادل المحتجزين الرجال مقابل الأسرى وفق شرائح محددة وتبادل الجثامين.

حماس استمرار الإسرائيلي الخطوط الحمراء استمرار القصف احتلال استئناف العدوان الإسرائيل العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

رداً على هجمات الاحتلال.. سرايا القدس تقصف محور نتساريم بقذائف الهاون

تشارلز: COP28 نقطة تحول حقيقي بشأن المناخ

أمين الأمم المتحدة: نحتاج إلى إرادة سياسية لمعالجة أزمة المناخ

رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية

الاحتلال يقصف جنوب وشمال ووسط غزة| تفاصيل

إطلاق صواريخ على عسقلان بعد استئناف القتال في قطاع غزة

شاهد.. سير الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية في أبو ظبي

السعودية.. وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

ترشيحاتنا

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة

الانتخابات الرئاسية 2024.. السفارات المصرية في الدول اللاتينية تفتح أبوابها أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

في اليوم العالمي للإيدز.. 10 حقائق صادمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ