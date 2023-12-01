حماس: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيفنا

صرح القيادي في حركة حماس عزت الرشق للتليفزيون العربي ، اليوم الجمعة، الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيفنا.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن خسائر الاحتلال من القتلى والجرحى أضعاف مضاعفة لكنه يخفيها.



وأضاف القيادي في حركة حماس عزت الرشق في تصريحاته أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيف الحركة.



وتابع الرشق: "لا يمكن جمع المحتجزين في بيئة آمنة مع استمرار القصف".



وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق ضمن تصريحاته أن قطر أكدت استمرار جهود الوساطة لتمديد الهدنة والحركة كانت متجاوبة معها.



وأكد الرشق أن حماس ستبقى تتجاوب مع جهود الأشقاء في قطر رغم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأوضح أن الاحتلال هو من خرق الهدنة ورفض تمديدها والحركة تجاوبت مع الوسطاء.



وأكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق أنه تم تقديم كل ما هو متوفر لدى المقاومة لتمديد الهدنة لكن الاحتلال رفض ذلك تماما، مضيفاً أن الاحتلال كان لديه قرار مسبق باستئناف العدوان وعدم التجاوب مع الوسطاء

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن بلينكن قدم خلال زيارته إلى إسرائيل ضوءا أخضر لاستئناف العدوان.



حماس : المقاومة جاهزة للاشتباك وستواجه العدو الإسرائيلي في كافة المحاور

وتابع القيادي في حركة حماس عزت الرشق للعربي: المقاومة جاهزة للاشتباك وستواجه العدو الإسرائيلي في كافة المحاور، مضيفاً أن الاحتلال أبدى رفضا لكل العروض لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان.



وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق انه تم اقتراح تسليم جثامين محتجزين قتلوا خلال العدوان لكن الاحتلال رفض.



كما لفت القيادي في حركة حماس عزت الرشق إل أنه تم عرض تبادل المحتجزين الرجال مقابل الأسرى وفق شرائح محددة وتبادل الجثامين.