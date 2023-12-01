عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4352 فرصة عمل في 35 شركة بـ 10 محافظات.. تفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل

وفرت وزارة العمل 4352 فرصة عمل  للشباب في 35 شركة قطاع خاص دخل 10 محافظات لشغلها خلال ديسمبر الجاري؛  برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.


وقالت الوزارة  إن  فرص العمل بها عددِ من التخصصات لأصحاب القُدرات الخاصة.      

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة ، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وقالت الوزارة أن  نشرة التوظيف الدورية التي تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـالإدارة.                                           

وأعلنت الوزارة ان فُرص العمل مُتوفرة في 10 محافظات،هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، ودمياط ، وبورسعيد، وسوهاج ،والأسكندرية ، والغربية،والفيوم ،وشمال سيناء.                                                   

وأكد أن فرص العمل متوفره في تخصصات: أمن صناعى ، وممرضات ، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين ،ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

تضم النشرة  مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.  

وجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،مجدداً أيضا دعوته إلى الشباب المصري إلى الإقبال على العمل البحر وفي القطاع الخاص .

 

وزير العمل فرصة عمل التأمين الصحي فرص العمل مديريات العمل بالمحافظات نشرة التوظيف الدورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

ترشيحاتنا

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة

الانتخابات الرئاسية 2024.. السفارات المصرية في الدول اللاتينية تفتح أبوابها أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ