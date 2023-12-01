4352 فرصة عمل في 35 شركة بـ 10 محافظات.. تفاصيل

وفرت وزارة العمل 4352 فرصة عمل للشباب في 35 شركة قطاع خاص دخل 10 محافظات لشغلها خلال ديسمبر الجاري؛ برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.



وقالت الوزارة إن فرص العمل بها عددِ من التخصصات لأصحاب القُدرات الخاصة.



وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة ، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وقالت الوزارة أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـالإدارة.

وأعلنت الوزارة ان فُرص العمل مُتوفرة في 10 محافظات،هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، ودمياط ، وبورسعيد، وسوهاج ،والأسكندرية ، والغربية،والفيوم ،وشمال سيناء.

وأكد أن فرص العمل متوفره في تخصصات: أمن صناعى ، وممرضات ، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين ،ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،مجدداً أيضا دعوته إلى الشباب المصري إلى الإقبال على العمل البحر وفي القطاع الخاص .