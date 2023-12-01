بمكونات من منزلك.. طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة

تعتبر طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة من وصفات المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وبمكونات متوفرة في مطبخك.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة، وهي من اشهر الاكلات العربية ، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل فس الطور التالية.



طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة



طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة



مقادير طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة :

1 كوب أرز مصري

200 جرام لحمة مفروم ناعم

½ كيلوغرام باذنجان، أو قطعتين حسب الطلب

½1 كوب زيت

ملح وفلفل وقرفة

1 مكعب مرق دجاج



طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة :

- نقشر الباذنجان ونقطعه شرائح، ثم نقليه بالزيت ونقوم بتصفيته.

- نقلي اللحم الناعم مع الملح، البهارات أو أي نوع مطيبات.

- في قدر غير لاصقة، نضع القليل من الزيت، ونفرد اللحم بكعب القدر، ونوزع شرائح الباذنجان المقلي ثم نضع الأرز المغسول

والمصفى.

- يضاف مكعب المرق مع كمية من الماء لتغمرها، ونظبط الملح، وتترك مقلوبة الباذنجان القدر على نار هادئة.

- عندما ينضج الأرز، نقلبه في وعاء، ونقدم مقلوبة الباذنجان باللحمة.