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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة شبح الحرب.. كتائب القسام تعلن استهداف مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية وبلدتي "سديروت" و"نتيفوت" برشقات صاروخية.


وقالت كتائب القسام في وقت سابق أنها ، دكت تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ "رجوم" عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.


واستهدفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً بعبوة "شواظ" شمال مدينة غزة.


واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية  يعتليها عدد من الجنود بقذيفة "تاندوم" والأسلحة الرشاشة شمال مدينة غزة.


وقصفت كتائب القسام قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

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