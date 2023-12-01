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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته| الأشعة تحدد موقف عبد المنعم في الأهلي للقاء يانج أفريكانز

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

تعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي لإصابة قوية خلال مران الأهلي بدار السلام قبل مواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأصيب عبد المنعم بإلتواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدمه لتحديد حجم الاصابة وإمكانية مشاركته في لقاء الغد.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


خاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


خاض اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.
وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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