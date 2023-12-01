عبد المنعم يثير قلق جماهير الأهلي فى أول تعليق بعد إصابته.. شاهد

تعرض محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران.

نشر "عبد المنعم" صورة لقدمه عبر حسابه الرسمي إنستجرام "وعلق قائلا " وهو الأمر الذي أثار قلق جمهور الزمالك حول حجم إصابة مدافع الأهلي .

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني.

كان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.