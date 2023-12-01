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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدنة جديدة.. بيان أمريكي بشأن العمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف العنف بغزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

زعمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسئولة عن استئناف القتال في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى هدنة جديدة. 

وأشار المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن تواصل العمل مع مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة استئناف الهدنة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان: "لقد فشلت حماس حتى الآن في إعداد قائمة بالرهائن من شأنها أن تمكن من تمديد الهدنة بشكل أكبر" لافتا إلى أن الهدنة سمحت بالإفراج عن أكثر من 100 رهينة وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف البيان أن بايدن وفريقه للأمن القومي سيستمرون في البقاء منخرطين بعمق بينما نتطلع إلى تحرير الرهائن المتبقين والحفاظ على الاستجابة الإنسانية الدولية وتوسيعها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن قصف 200 هدف في قطاع غزة، زاعما أنه في أعقاب انتهاك حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقف إطلاق النار، فقد نفذ حوالي 200 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأفاد المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدوة، أن حصيلة شهداء القطاع جراء استئناف العدوان الإسرائيلي بلغت 109 شهداء إضافة إلى مئات المصابين.

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