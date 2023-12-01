السياسة الإبادية .. بيان مهم من عُمان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار سلطنة عمان الشديد لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.

كما شجبت الخارجية العمانية في بيان لها السياسة الإبادية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة الي ان سلطنة عمان تواصل مناشدتها المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية العمانية بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967م، وذلك تحقيقا للعدالة والسلام الشامل والدائم.