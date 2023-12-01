تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك في مران اليوم

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، استعدادا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين: "في البداية أهنئكم على الفوز في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني: "الجميع هنا يتحمل المسئولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود لها، وعلينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني".

وأكد معتمد جمال، في ختام حديثه مع اللاعبين، صعوبة مواجهة بطل غينيا المقبلة، مشددا في الوقت ذاته على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره سوار الغيني، في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.