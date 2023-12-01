عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آيتن عامر تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالسعودية.. فيديو

آيتن عامر
آيتن عامر

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، إدلاء الفنانة آيتن عامر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

txt

بفستان ناعم| شاهد.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

txt

رئيس الجالية المصرية بالكويت: الجميع حريص على المشاركة في الانتخابات

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

ايتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

ترشيحاتنا

وزير النقل: تطوير الموانئ المصرية رفع مؤشر الأداء اللوجستي 11 مركزا

القاهرة الإخبارية: نقل مصابي قصف الاحتلال إلى مستشفى ناصر في خان يونس

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. مواصفات وأسعار وصور

السفارة المصرية في لوس أنجلوس تبدأ التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

المصري يزيح الزمالك للمركز السابع | اِعرف ترتيب الدوري

لحظة عودة شاحنات المساعدات من غزة إلى معبر رفح بعد إفراغ حمولتها.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

أغلبها في الساقين.. أعراض تحذيرية واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ