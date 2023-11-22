بفستان ناعم| شاهد.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

يصادف اليوم 22 نوفمبر ، عيد ميلاد الفنانة آيتن عامر، وتحرص آيتن عامر على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت آيتن عامر، مرتديه فستان أنيق باللون الأبيض ومنقوش بورود باللون البينك ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آيتن عامر، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور آيتن عامر