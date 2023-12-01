إعلام فلسطيني :القصف الإسرائيلي دمر 60% من المنازل بقطاع غزة

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان جيش الاحتلال رفض تجديد الهدنة بسبب نيته استمرار حربه العدوانية على قطاع غزة.

ذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم ارتفعت إلى أكثر من 110 شهداء من بينهم 3 صحفيون.

وبين الإعلام الحكومي في غزة ان القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في تدمير 60% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع حتى الآن.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان طواقم الدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض بسبب استهداف الاحتلال للمعدات.