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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزارة العمل تطلق 22 برنامجا تدريبيا مهنيا لشباب 8 محافظات بالصعيد

صدى البلد

بدأت وزارة العمل في تنفيذ 22 برنامجًا تدريبيًّا مهنيًّا،لتدريب 440 من شباب وفتيات،في 8 محافظات بصعيد مصر،تتراوح أعمارهم 18 و35 عاماً،على مِهن: صيانة الحاسب الآلي ،وصيانة المحمول، والخياطة والاشغال اليدوية،لتأهيلهم لسوق العمل،وذلك داخل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في المحافظات المُستهدفة، والتي تقع جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، ومبادرة: "مهنتك مُستقبلك"، ومن مُستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".                

وتأتي هذه البرامج في إطار المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب من الجنسين بمجالات الوظائف المُستقبلية،التي تُنفذها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي"WFP"،التابع للأمم المتحدة،وشركة قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ،والتي تستهدف تدريب 920 شاباً وفتاة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.                                                                   

  وقال وزير العمل حسن شحاتة أن هذه النوعية من البرامج ،من أبرز أنواع التعاون مع "WFP" ،لتعزيز قُدرات الشباب للتوظيف والوصول إلى فرص عمل لائقة، ويحتاجها سوق العمل، موجهاً بمشاركة ذوى الإحتياجات الخاصة في هذه البرامج التدريبية ؛ حيث تُوفر الوزارة لهم كافة الأدوات المُساعِدة للتدريب من أجل دمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقالت الوزارة : إن المحافظات الـ 8 المُستهدفة هي: أسوان، والأقصر، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف،والفيوم،وذلك للتدريب المِهني على 3 من الحِرف ذات الأولية وهى : صيانة الحاسب الآلي ،وصيانة المحمول، والخياطة والاشغال اليدوية.                                   

 وأوضحت الوزارة؛َ أنه قد سبق مرحلة التنفيذ وإختيار المُتدربين من الشباب ،تطبيق منظومة متكاملة من الإعداد الجيد لهذه البرامج التدريبية والتي مرت بثلاث مراحل مختلفة.        

  

 الأولى : تنظيم ورشة عمل تعريفية لقيادات الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة والسادة مديري مديريات العمل ومديري مركز التدريب المهني بالمحافظات المستهدفة لاطلاعهم على خطة العمل التي سيجرى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.                                                                             

  الثانية: تنظيم ورشة عمل تدريب لثّقل مهارات وقُدرات المُدربين بمراكز التدريب المهني بالمحافظات ،على المناهج التدريبية الحديثة التي جرى بلورتها وتطويرها من خلال التعاون الثلاثي بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وشركة قدرة .                                                                                  

ثالثاً: تنظيم ورشة عمل تنسيقية بين مُدربي شركة قدرة المُنفذين للبرامج التدريبية ،ومُدربي مراكز التدريب المهني بالمحافظات المختلفة لوضع خطة عمل وإدارة البرنامج التدريبي، وتوزيع الاختصاصات، والمسئولية داخل كل حِصة تدريبة لتحقيق أقصى إستفادة مُمّكِنة من الدورات التدريبة،والتكامل بشأن منهاجية التدريب لدى كليهما.

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