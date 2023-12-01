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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين تسدد لعملائها 24.6 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

ارتفعت التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، بنسبة 25% على أساس سنوي، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بلغت 24.6 مليار جنيه، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 25%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 11 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 46.1%.

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وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال، بلغت 13.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 3023، مقارنة بـ12.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 11.8%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 25.8 % لتسجل 22.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقارنة 17.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافلي 

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 17.8 %.

شركات التأمين تعويضات القطاع المالي غير المصرفي التامين التجارى الرقابة المالية

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