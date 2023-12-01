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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد : المشروعات القومية بكل ربوع مصر.. والسيسي زعيم استثنائي

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر - رئيس حزب الاتحاد

قال المستشار رضا صقر ، رئيس حزب الاتحاد، إن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظرف استثنائي تشبه ما حدث في 2013، وهو الخوف على الوطن، مشيرا إلى أن الجميع أدرك بعد أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين أهمية وجود وطن آمن ومستقر.

جاء ذلك  خلال  مؤتمر تيار الإصلاح الحر بالإسكندرية بحضور كل من المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي،وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وامين قطاع الصعيد سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندرية.

وأضاف "صقر" أن الدول التي انهارت في الربيع العربي لم تعد، في حين أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة الوحيدة التي لم تتهز في المنطقة، فهي تمتلك جيش قوي قادر على حماية استقلالها.

وتحدث رئيس حزب الاتحاد عن المشاكل الاقتصادية، لافتا إلى أن الجميع يعاني منها، وليس في مصر وحدها، ولولا أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لكانت مصر تجني حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار  رئيس حزب الاتحاد إلى المشروعات قومية في كل مكان والتنمية المستدامة في كل ربوع مصر في ظل قيادة حكيمة وواعية.

ونوه بأن الرئيس السيسي قيادة استثنائية في ظروف استثنائية خاصة استطاع العبور بسفينة الوطن، مضيفا: "ندعم الرئيس السيسي للعبور بسفينة الوطن خلال الفترة المقبلة".

ودعا جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات من أجل مستقبلك ومستقبل أولادك من أجل صالح هذا الوطن، مشددا على أن الشعب المصري واعٍ ويمتلك هوية وطنية وسيرسل رسالة للعالم بالمشاركة بكثافة في الانتخابات.

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