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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 6 خطوات.. طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا

طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا

تعتبر طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا - والتي تعد من الحلويات العالمية التي يمكن تحضيرها في المنزل- ذات خطوات سهلة وسريعة، ويمكن أن تنال إعجاب الكبار والأطفال.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تشيز كيك بالفرولة والنوتيلا، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ العالمي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 شخصا، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا

 

طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا

 

مقادير طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا:

لطبقة البسكويت :

240 جرام بسكويت دايجستيف

100 جرام زبدة لينة

 

لطبقة الكريمة :

200 جرام جبن كريمي

397 جرام حليب نستلة مكثف محلى

170 جرام قشطة نستلة

كوب كريمة سائلة

ملعقة طعام عصير حامض

ملعقة صغيرة فانيليا

20 جرام مسحوق الجيلي بنكهة الفراولة مذوب

¼ كوب ماء ساخن

10 غرام مسحوق الجيلاتين السادة مذوب

¼ كوب ماء ساخن

نوتيلا للتزيين

 

طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة والنوتيلا :

_ نقوم بتفتيت بسكويت الدايجستيف وندعكه مع الزبدة، ونضعه في صينية متحركة.
- نضعه في البراد مدة 10 دقائق، ونخفق الكريمة السائلة إلى أن تتجانس.
_ يضاف الجبن وحليب النستلة والقشطة والفانيليا، ونخفقها حتى تتماسك.
_ يضاف عصير الحامض والجيلي بنكهة الفراولة ونخفقهم.
_ يضاف الجيلاتين السادة مع التحريك المستمر.
_ نسكب خليط الكريمة فوق البسكويت وندعها تبرد لمدة 3 ساعات، ونزين التشيز كيك بالنوتيلا.

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