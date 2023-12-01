المصريون في النمسا يشاركون بالانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس.. فيديو

على الرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، أصر المصريون في النمسا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت اليوم عمليات الاقتراع، حيث يُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 3،2،1 من ديسمبر الجاري.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.