أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بشمال ألمانيا: المشاركة في الانتخابات شرف ومسؤولية

تحدث الأنبا دميان أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بشمال ألمانيا، عن المشهد الانتخابي فيالانتخابات الرئاسية.

وقال الأنبا دميان أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بشمال ألمانيا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم": "قررنا في برلين أننا سنشارك في الانتخابات الرئاسية على 3 دفعات، الدفعة الأولى برئاسة 2 من الكهنة ومجلس الكنيسة والشعب".

وأضاف أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بشمال ألمانيا: "في اليوم الثاني من الانتخابات سيخرج الكهنة ورهبان ومعهم الشعب للسفارة للإدلاء بصوتهم، ويوم الأحد بعد القداس يخرج الأسقف ومعه الرهان ومجلس الكنيسة وكل الشعب للمشاركة في الانتخابات في السفارة المصرية في برلين".

وأشار الأنبا دميان أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بشمال ألمانيا، إلى أن الأعداد كبيرة جدا، لذلك اتفقوا على تقسيم أنفسهم على 3 أيام، لكن اليوم الأساسي والأكبر هو يوم الأحد بعد القداس، مضيفا: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية شرف كبير ومسؤولية خطيرة نظهر فهيا ولاءنا لبلادنا".