الأمم المتحدة: حال خان يونس يذكرنا بما يمكن أن يحدث حين لا تصمت المدافع

قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارتن جريفيث، الجمعة، إن أسبوع الهدن الذي انتهى في قطاع غزة، قد منح العالم لمحة لما يمكن أن يتحقق حين تصمت المدافع.

وأضاف، في بيان، أن الوضع الحالي في خان يونس جنوب القطاع يمثل "تذكيراً صادماً" بما يمكن أن يحدث حين يحدث العكس.

وتابع جريفيث: "خلال 7 أيام خلت، تم الإفراج عن محتجزين والتأم شمل عائلات، وحصل كثير من المرضى على بعض الرعاية الصحية"، مشيراً أيضاً إلى زيادة المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

وتحسر جريفيث على انهيار الهدنة، وقال إن استمرار القتال أمر غير مقبول.