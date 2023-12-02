إبراهيم سعيد: محمد صلاح ليس سياسيا وكلمته مش هتحرر غزة أو توقف إطلاق النار

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على موقف محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب ليفربول الإنجليزي من أحداث غزة، قائلا: محمد صلاح ليس سياسي ولكنه لاعب كرة، ومحبة الجماهير كانت منتظر منه الحديث عن أحداث غزة".

وتساءل ابراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، "هل لو محمد صلاح اتكلم الأحداث هتقف؟.. مستغرب من كم الهجوم على محمد صلاح بسبب موقفه من أحداث غزة".

وأشار "سعيد"، إلى أن محمد صلاح لاعب كرة وليس له أي اتجاه في السياسة، وفيديو محمد صلاح من أحداث غزة لن ولم يؤثر أو يكون سبب في وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة والجميع في حالة من الحزن وحالة صعبة على الوطن العربي أو العالم، مؤكدا أن محمد صلاح لها أعداء كثيرين لأنه يحمل اسم مصر في العالم.