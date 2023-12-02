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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة كبيرة للمتلاعبين فى لوحات السيارة المعدنية

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها .

وأعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

ويتم استخراج رخصة السيارة وتجديد رخصة السيارة وتجديد رخصة القيادة وتركيب الملصق المرورى الإلكترونى والفحص الفنى الآلى للسيارة من خلال مراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المرور والتى يمكن أن تطلبها من خلال الرقم 15558 أو من على موقع وزارة الداخلية على الانترنت لتصل اليك في محل إقامة مالك السيارة والمنشات الصناعية والتعليمية

اللوحات المعدنية إيقاف تراخيص المركبات ضبط مخالفات لوحات السيارة المعدنية وزارة الداخلية

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