عقوبة كبيرة للمتلاعبين فى لوحات السيارة المعدنية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها .

وأعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

ويتم استخراج رخصة السيارة وتجديد رخصة السيارة وتجديد رخصة القيادة وتركيب الملصق المرورى الإلكترونى والفحص الفنى الآلى للسيارة من خلال مراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المرور والتى يمكن أن تطلبها من خلال الرقم 15558 أو من على موقع وزارة الداخلية على الانترنت لتصل اليك في محل إقامة مالك السيارة والمنشات الصناعية والتعليمية