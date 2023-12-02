أستاذ العلاقات الدولية: التغيرات المناخية لا تقل أهمية عن قضايا الحروب

قالت الدكتورة سوزي رشاد، أستاذ العلاقات الدولية، إن دول الأطراف في المنطقة تجتمع كل عام في الكوب لمناقشة أزمة التغيرات المناخية والوصول لحل كل المشاكل التي تواجه أزمة المناخ العالمية.

وأضافت سوزي رشاد، خلال لقاء ببرنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة ، والذي يقدمة الدكتور ضياء رشوان، أن العالم الفترة الماضية يواجه كمية من المخاطر الكبيرة بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من دول العالم.

قضايا التغيرات المناخية لها خسائر كبيرة



وشددت أستاذ العلاقات الدولية ، أن قضية التغيرات المناخية لا تقل أهمية عن قضايا الحروب لأن قضايا التغيرات المناخية لها خسائر كبيرة ولا تقل عن خسائر الحروب أيضا.

واستطردت ، إنه منذ انطلاق مؤتمر المناخ الاول حتى نسخته الحالية "كوب 28"، أصبحت وتيرة التغيرات المناخية أسرع بل ارتفعت نسب التلوث بالكوكب.



وأشارت إلى أنه منذ انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر حتى اليوم، لازالت الفجوة عميقة بين الدول النامية والمتقدمة، بالإضافة إلى قصة التمويل التي نناقشها منذ "كوب 15".