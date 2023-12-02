في أقل من نصف ساعة.. طريقة عمل كيكة القهوة للفطور

تعتبر كيكة القهوة من الحلويات اللذيذة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبسرعة، وتقديمها على الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة.

وقدم الشيف سنان، طريقة عمل كيكة القهوة، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل كيكة القهوة

طريقة عمل كيكة القهوة

مقادير طريقة عمل كيكة القهوة

4 بيضات

2 كوب سكر

2 ¼ كوب دقيق

¾ كوب بن غير محوج

1 كيس بيكنج باودر

2 مغلف فانيليا

½ كوب حليب سائل

½ كوب زيت

½ كوب زبد

شوكولاتة بودرة

طريقة عمل كيكة القهوة

_ فى مقلاة غير لاصقة على النار نذوب الزبد، ويضاف الزيت ونقوم بالمزج في الخلاط الكهربائي.

_ نضرب خليط الزيت والزبد مع السكر والبيكنج بودر حتى تمام الامتزاج، ونرفع الحليب على النار ونسخنه.

_ يضاف الحليب الساخن على الخليط بالخلاط ونعيد الخفق حتى الحصول على قوام يشبه الكريمة.

_ في وعاء بالمضرب الكهربائي نخفق البيض، ونصب البيض المخفوق على خليط الحليب والزيت بالخلاط ونعيد مزج المكونات.

_ فى صحن عميق نخلط البن والدقيق، ثم نصبهم بالتدريج فى الخلاط الكهربائي مع الخلط حتى الحصول على قوام مناسب.

_ نسخن الفرن على 180، ونحضر صينية مدهونة زبد ونصب بها الخليط.

_ ندخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، بعد أن تبرد كيكة القهوة للتزيين نرش على الوجه شيكولاتة بودرة.