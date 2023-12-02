ينام 10000 مرة في اليوم ..دراسة غريبة عن نوع من الطيور

أثارت دراسة غريبة من نوعها الكثير من الجدل حيث توصلت إلى أن طيور البطريق ذات الحزام الذقن قد تحاول النوم حوالي 10000 مرة في اليوم وتحاول الغفو وذلك لمدة حوالي أربع ثوانٍ فقط في المرة الواحدة.

وفقا لصحيفة الديلي ميل قد أوضحت الدراسة، أن الشعور بالرغبة في النوم وذلك أثناء النهار ولو لفترة قصيرة وهو أمر مألوف للغاية سواء كان ذلك في أثناء اجتماع عمل ممل، أو في القطار إلى المنزل، أو أثناء مشاهدة التلفزيون.



ويعد هذا لا شيء بالمقارنة مع طيور البطريق والتي تعد ذات حزام ذقني، والتي تغفو حوالي 10000 مرة في اليوم.

وقد قام الباحثون بمراقبة مخطط كهربية الدماغ عن بعد (EEG) وبعض أجهزة الأستشعار الآخرى الغير جراحية وذلك لمعرفة كيف حصلت الحيوانات على نومها.

وقد كشف التحليل، الذي نُشر في مجلة Science، أن الطيور لم تنخرط في فترات طويلة من النوم، على الرغم إن فوائد النوم يمكن أن تتراكم بشكل متزايد.

