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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن |تكريم نبيلة عبيد بمهرجان البحر الأحمر.. اليوم.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوى

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

تكريم نبيلة عبيد ضمن احتفالية المرآة في السينما بمهرجان البحر الأحمر

أقيمت مساء أمس احتفالية خاصة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت عنوان المرآة في السينما شهدت تكريم أيقونة السينما نبيلة عبيد بحضور فني كبير من الوطن العربي والعالم، وأحيتها المطربة نانسي عجرم.

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

اليوم.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوى

يحيى الفنان وائل الفشني أولى حفلاته في موسم الشتاء، اليوم 2 ديسمبر على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وكشف الفشنى عن تبرعه بأرباح الحفل لأهالي غزة وكتب عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" رسميًا سوف يتم التبرع بجميع أرباح الحفلإلى إخواتنا في غزة".

وطرحت الشركة المنتجة  الفيديو كليب الخاص  بالأوبريت الغنائي (فين السلام) وهو الأوبريت الذي يجمع لأول مرة بينالمطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف.

في حوار إنساني .. دعاء فاروق وزوجها ضيفا "واحد من الناس"مع عمرو الليثي

في أول ظهور لهما ببرنامج تليفزيوني تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ، في العاشرة مساء الاثنين  على شاشة قناة الحياة .

في أول ظهور تليفزيوني و في حلقة المشاعر الإنسانية الجميلة ، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها ، وأيضاً محنة المرض لدعاء فاروق  والتي تكشفها لأول مرة حول عملية  استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية

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