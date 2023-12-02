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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافد الناخبين على مقر السفارة المصرية بالصين للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني..صور

الناخبون
الناخبون

بدأت سفارة مصر في بكين في استقبال الناخبين المصريين المقيمين في الصين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالخارج، وذلك لليوم الثاني.

وفتحت اللجنة التصويت في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي للصين، والتي تتزامن مع الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر.

ويتوافد الناخبون على مقر السفارة المصرية في بكين للإدلاء بأصواتهم حرصاً على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

المصريين مصر الناخبون الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات

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