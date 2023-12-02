تشوهات بأجسادهم.. الصحة الفلسطينية: معظم ضحايا القصف الإسرائيلي بغزة من النساء والأطفال

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة ان معظم ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال حيث اكتشف على أجساد بعضهم تشوهات.

وذكر القدرة بحسب شبكة قدس الإخبارية أن قوات الاحتلال تريد تدمير المنظومة الصحية في شمال القطاع وإرهاب الموجودين داخلها.

كما شدد المتحدث باسم الصحة في غزة علي الحاجة إلى توفير المساعدات وخروج الجرحى إلى الخارج لإفساح المجال أمام مصابين آخرين.

كان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أفاد في وقت سابق بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الي أكثر من (15 ألف) شهيد و(37 ألف) جريح، و(6500 مفقود) تحت الأنقاض.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له الي ان المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي 1% من احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

وبين أن المنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة مقصرة بشكل ملحوظ وجهودها غير كافية، موضحا إصابة عشرات الفلسطينيين اليوم يضافون إلى نحو 37 ألف مصاب منذ بداية العدوان

وحمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن الحرب الوحشية على قطاع غزة مشيرا الي ان قطاع غزة في حاجة إلى دخول ألف شاحنة مساعدات بالإضافة لنحو مليون لتر من الوقود بشكل يومي.

ودعا كذلك الاعلام الحكومي الدول العربية وكل العالم بإدخال مستشفيات ميدانية إلى غزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى وكذلك إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

كما وجه مكتب الاعلام الحكومي طلبا إلى المنظمات الأممية بالقيام بدورها المطلوب في حماية المستشفيات والمرافق الحيوية.