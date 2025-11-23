فؤاد يمين يتجه إلى الإخراج السينمائي لأول مرة من خلال فيلم بطاطا شيبس ع فستق

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "بطاطا شيبس عَ فِستُق" الذي يعتبر التجربة الإخراجية الأولى للممثل والمؤلف والفنان الكوميدي اللبناني فؤاد يمين، الذي يلعب أيضًا دور البطولة في الفيلم، الذي انتهى من تصويره في أكتوبر الماضي، وحاليًا هو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

من خلال كوميديا سوداوية وجودية مثيرة، يحكي فيلم "بطاطا شيبس عَ فِستُق" قصة نهاد، وهو رجل ثلاثيني مهمش يقرر تحويل انتحاره إلى حدث سينمائي. مع عدم وجود شيء ليخسره، يستأجر نهاد مصوّرًا بائسًا وفاشلًا لتوثيق "ليلته الأخيرة على الأرض"، ليكون الناتج رحلة تجمع بين قائمة الأمنيات والانهيارات عبر شوارع بيروت التي لا تنام.

من اعترافه المرتبك بحبه لحبيبته في الطفولة، إلى العلاقات الفاشلة، والمواجهات مع الحبيبات السابقات، ورجال الشرطة الفاسدين، وعاهرة تحمل نظرة فلسفية للحياة، تتحوّل جولة وداع نهاد إلى ليلة من الفوضى والاستكشاف والضحك. ومع شروق الشمس، يصبح ما بدأ كوداع مصوَّر لوحةً صادقة ومؤلمة ومضحكة في وقتٍ واحدٍ، عن رجل ومدينة يائسين للعثور على معنى في عالم ينهار من حولهما.

يشارك في بطولة الفيلم فؤاد يمّين (أصحاب ولا أعز، قضية رقم 23، فيلم كتير كبير)، إلى جانب مجموعة من نجوم العالم العربي، من بينهم سعيد سرحان (الهيبة، بيروت هولدم، 1982)، ومنال عيسى (مشقلب، The Swimmers على نتفليكس، دفاتر مايا)، وغبريال يمين (Broken Keys، C Section، براندو الشرق)، وطلال الجردي (أرض الوهم، تاكسي البلد)، وإيلي متري (ظل، فلافل، البرئة)، وسينتيا كرم (بالدم، براندو الشرق، رحلة الشام 2701)، ومنير شليطا (أرزة، للموت).

وقد تم تصوير الفيلم بالكامل في بيروت، ومن المقرر ظهور ضيوف شرف من شخصيات عربية شهيرة في الفيلم، وهو ما يضيف نكهة إقليمية لرؤية يمّين الجريئة والدافئة.

ويعلق على ذلك جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي في فرونت رو فيلمد إنترتينمنت قائلًا "أعتقد أن رؤية فؤاد المبتكرة هي نسمة هواء منعشة في ظل هذه الأوقات الصعبة. سعدنا بالتعاون معه في أصحاب ولا أعز، حيث جسّد دوره بشجاعة وأثبت فورًا أنه موهبة تملك الكثير لتقدمه. للأسف، يفرض قطاع السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيودًا إبداعية على الكتّاب ورواة القصص، لكن مع بطاطا شيبس عَ فِستُق قررنا الانطلاق بلا حدود. نحن نراهن على خيال فؤاد المنطلق بلا قيود، ذاك الخيال الذي لا يستطيع أحد أن يقدمه سواه، بمزيجه المميز من الدعابة والرقّة والعمق".

وبدوره، علّق يمين على هذا التعاون قائلًا "بدأت علاقتي مع فرونت رو في موقع تصوير أصحاب ولا أعز، حيث تبيّن أننا نتشارك الغريزة ذاتها نحو سرد قصص جريئة وصادقة. لطالما دعمت فرونت رو الأفلام التي تمتلك روحًا، والأعمال التي لا تقيدها الأنواع أو الحدود، بل تحكي شيئًا إنسانيًا عميقًا. فيلم بطاطا شيبس عَ فِستُق يغوص في حقيقة كوننا بشر، حيث الخوف والحب والندم والرغبة في الانتماء، وهي مشاعر تتجاوز أي مكان محدد. هذا التوافق في الرؤية هو ما يجعل هذا التعاون بيننا أمرًا حتميًا".

ويعتمد الفيلم أسلوبًا عفويًا مستوحى من أسلوب الدوغما، حيث يلتقط نبض بيروت الليلي، جامعًا بين السخرية الحادة والمشاعر الصادقة بلا أي قيود، وهو ما يؤسس رؤية يمين الخاصة وغير المألوفة كممثل وحكّاء.

ويعتبر فيلم "بطاطا شيبس عَ فِستُق" أحدث الإنتاجات العربية لشركة فرونت رو، بعد تعاونها مع فيلم كلينك وأرابيا بيكتشرز إنترتينمنت وDifferent Productions، بينما تواصل الشركة توسّعها الإقليمي في مراحل التطوير والإنتاج والتوزيع. ويشارك في إنتاج هذا الفيلم كل من Roar-Park وFinal Cut وAudionese.

عن فرونت رو فيلمد إنترتينمنت:

فرونت رو هي الشركة الرائدة في مجال توزيع وإنتاج الأفلام المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخذ من دبي مقراً لها. تأسست الشركة عام 2003، وتركز على دعم القصص الجريئة التي يقودها صُنّاع أفلام مبدعون، من خلال دور العرض السينمائي والمنصات الرقمية. أنتجت الشركة فيلم أصحاب ولا أعز، وهو النسخة العربية من فيلم Perfect Strangers الذي استطاع تحطيم الأرقام القياسية، وكان أول فيلم روائي أصلي لنتفليكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومؤخراً، أنتجت فيلم من وراء الموج، أكثر الأفلام العربية مشاهدة على نتفليكس لعام 2025. تشارك فرونت رو أيضاً في إنتاج الأفلام السعودية مسألة حياة أو موت ومحمول مكفول، وكلاهما في مرحلة ما بعد الإنتاج، وتعمل حالياً على تطوير برنامج تلفزيون الواقع من بطولة عارضة الأزياء العربية نور عريضة بعنوان قصة ثقة. تتعاون الشركة باستمرار مع أبرز المواهب الإقليمية والدولية لتقديم سينما حائزة على الجوائز لجمهور المنطقة.