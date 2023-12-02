الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 4800 متر من أراضي حوارة جنوب نابلس

واصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته في الضفة الغربية، حيث قرر وضع اليد على ٤٨٠٠ متر على أراضي حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال، قررت اليوم السبت، وضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بوضع اليد "لأغراض عسكرية" حسب الادعاءات، على ٤٨٠٠ متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.

وأضاف، ان البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين وكذلك من الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.