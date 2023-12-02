العمالة غير المنتظمة وتمكين المرأة.. أولوية على أجندة وزارة العمل لهذا الأسبوع

أصدرت وزارة العمل؛ اليوم السبت؛ "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد جولة لوزير العمل حسن شحاتة في مواقع " العمل والانتاج" ببني سويف ،استقبله خلالها د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه ، وشهد الوزير خلال الجولة، معرض مُنتجات،و حفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لها، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدها على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

كما التقي الوزير "طرفي الإنتاج" داخل مواقع عمل ،بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية،رائدة في مجال صناعة الخميرة، ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض،التابع لمجموعة شركات عرفة، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ،والتأكيد على دعم الدولة للاستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

وسلم الوزير خلال جولته داخل "المصنعين" ،عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدمجهم في سوق العمل؛واختتم الوزير جولته بحضور خِتام فعاليات مُبادرة "سلامتك تهمنا"،والتي انعقدت بمقر "جامعة النهضة" ،والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة ، وبزيارة لمركز تدريب شرق النيل بالمحافظة ؛وعلى جانب آخر شارك الوزير خلال الأسبوع في احتفالية نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،تحت عنوان "أفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني" ، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .. ولقاء الوزير مع مسؤولي الإدارات المُختصة بملف العمالة غير المنتظمة داخل ديوان عام الوزارة وتوجيه لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،التابعة للوزارة ،بتكثيف الجهود، والتواصل المُستمر مع العمال المصريين بالخارج لتوعيتهم،وإرشادهم نحو المُشاركة،والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 .

كما استمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.



-جولة بنى سويف :

مع بداية الأسبوع استقبل د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه ،حسن شحاتة وزير العمل، بحضور أحمد نظمي مدير مديرية العمل بمحافظة بني سويف .

ناقش الوزير ،والمحافظ ، ملفات وموضوعات ذات الإهتمام المُشترك،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين "أجهزة المحافظة"،ومديرية العمل،ويشار هنا إلى أن "المحافظة" تضم 182 مصنع داخل مجمعين صناعيين، يعمل فيها ما يقرب من 500 ألف عامل .. وتبادل الوزير والمحافظ درعي الوزارة والمحافظة .

*تمكين المرأة :

وفي لقاء لبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ببني سويف بشأن تدريب وتمكين المرأة قال وزير العمل حسن شحاتة ،أن القيادة السياسية ،تضع ملف تمكين ،ومشاركة المرأة في التنمية ،على رأس أولوياتها ،وأن الجمهورية الجديدة تُبنىّ الأن بسواعد أبنائها من الرجال والنساء ،وأن مواد في الدستور ،والتشريعات المعنية بهذا الملف ،تُقنن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في "الحقوق والواجبات" ..وأضاف أن وزارة العمل تمتلك من المُقومات ،والأدوات التي تؤهلها للإستمرار في تنفيذ خططها نحو المزيد من التمكين للمرأة ،بل ودمج المرأة في سوق العمل ،بعد تدريبها وتوعيتها على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،تعاوناً مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج .



جاء ذلك خلال مشاركة "الوزير" في احتفالية تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 إمرأة من محافظة بني سويف ،وذلك من بين 300 سيدة وفتاة مُستهدفة من أبناء محافظات: القاهرة الكبرى، والإسكندرية،وبني سويف، وتدريبهم على مهارات العمل والتوظيف، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر،والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق،بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي،وشركة "قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم"،حيث حضر الاحتفالية د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وكريستين عرب رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة،وجين يونغ كيم، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر..نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف..و شهدت الاحتفالية أيضاً تَفّقُد معرض للمنتجات، وتوزيع جوائز على المتفوقات من المتدربات تساعدهن في إقامة مشروعات صغيرة ،وتُؤهلهُن لفرص عمل وتدريب في شركات القطاع الخاص داخل "المحافظة".



وقال الوزير: إن تَخَرُجّ الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي ،يُعتبر ثمرة من ثِمار التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،فيما يخص تنمية مهارات المرأة العاملة ،ودمجها في سوق العمل،وهو التعاون الذي تحرص وزارة العمل على التركيز عليه وتعزيزه خلال الفترة الراهنة. وأضاف :"إسمحوا لي في البداية أن أوضح، أنه وبشكل عام تحظى المرأة المصرية باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية...فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام 2017 ،عاماً للمرأة المصرية ،كما تعتمد قواعد "الجمهورية الجديدة" على مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية؛ وهذا ما تُقننه التشريعات ومواد في الدستور،والقرارات والسياسات ذات الصلة ،والتي من خلالها كانت النتائج على أرض الواقع،فوصلت المرأة لمواقع صُنع واتخاذ القرار بالدولة..كما تأتي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" ،للعمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- والتمكين الاقتصادي- والتمكين الاجتماعي- والحماية"،لتعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المُتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،حيث تُراعي تلك المحاورتغطية كل أهداف التنمية المُستدامة،خاصةً الهدف الخامس منها،و الخاص بـ"المساواة بين الجنسين" ،أوتلك التي تضم غاياتِ تتعلق بحقوق المرأة ؛فالمرأة المصرية تستعيد الأن جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية ..حيث تَقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة..وبدأت تتولى المناصب،وتحصل على المساواة، واستطاعت أن تأخذ نسبة 25% من التمثيل البرلماني،كما وصلت لقمة الوزارات،فأصبح لدينا 8 وزيرات فى حكومة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..وهو أمر لم يحدث من قبل.



وأشار الوزير إلى ان في مصر هناك سيدات أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع ،وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يُكمِل المسيرة، خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التي جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها" ..وأوضح:"إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية،فأنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين " برئاسة الوزير.؛ وتحرص الوزارة على تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال حملات ومبادرات ،لتوعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وأيضاً دمجها في كافة الدورات التدريبية المِهنية التي تُنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما أن الوظائف ومُلتقيات التوظيف التي تُعلن عنها الوزراة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقاَ مع شركات القطاع الخاص، تحصل المرأة على نصيب كبيرِ منها.."



وفي كلمته خلال الإحتفالية أكد د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على على أهمية زيارة وزير العمل إلى المحافظة والتي تؤكد على أهمية العمل والتركيز الذي تقوم به الدولة المصرية نحو المحافظة ..وقال إن المحافظة لها مكانة اقتصادية وعمالية بسبب المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة على أرض المحافظة ؛مؤكدا أهمية التعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج ..وأوضح أن المحافظة ظهير لكل المشروعات التي تخدم عملية التنمية وتنمية مهارات الشباب في بني سويف ..

وفي كلمتها، أعربت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن سعادتها بخريجات الدفعة الأولى من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأوضحت أن هذا العمل هو نتاج تعاون وثيق بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

*السويسرية للملابس :

وتفقد حسن شحاتة وزير العمل ،ود. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف، وذلك في إطار جولة الوزير داخل مواقع عمل وإنتاج بالمحافظة ،حيث حث الإدارة والعمال على العمل والحوار لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ..وسلم الوزير خلال الجولة عقود عمل لذوي همم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل ..وشرح السيد باسم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة للوزير نشاط الشركة ودورها في التنمية وتوفير فرص العمل ،وجهود الإدار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية .

يشار إلى أن مصنع السويسرية للملابس القطنية ، يتم تصدير منتجاته من الـ"بنطلون" للخارج بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا،وينتج 7 آلاف قطعة يوميًا بأيادي عمالة مصرية تصل إلى ما يقرب من 3000 عامل وعاملة معظمهم من أبناء بني سويف.

والمصنع تابع لمجموعة شركات عرفة التي تمتلك مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 الف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها علي 25% من مساحة الأرض الكلية وهى: الشركة السويسرية للملابس القطنية "منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لارقى ماركات الازياء العالمية"، وشركة "كريستال فور ماكينك شيرتس" المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti و Ben Sherman و Brooks Brothers و TED Baker ، وArmani ، وCintus وغيرها، إلى جانب "شركة كاميجيت" للملابس الجاهزة التي تم انشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة و بيت الازياء العالمى Ermenegildo Zegna. ومجموعة شركات عرفة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار امريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الادارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير 10 الاف فرصة عمل،في جميع فروعها ؛كما أن الشركة تلتزم بأعلي معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلي عملائها،حيث أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها .

وبحسب مجلس الإدارة تفتخر الشركة بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل ادارى كامل لتعليم اطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى، كما توفر للعاملين كافة وسائل الرعاية، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

*مصنع الخميرة :

كما تفقد وزير العمل حسن شحاتة ، ومحافظ بني سويف ، خلال جولته في المحافظة ، مُجمع " إنجل بيست" الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف.كما تجول الوزير أقسام المشروع ، واستمع من ليشا خون مدير عام المصنع ،وعمرو فؤاد المدير التنفيذي ،الى شرح حول المجمع،و أجرى ، حواراً مع العاملين، للإطمئنان علي أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم ،وحثهم على المزيد من العمل ،موضحاً أن الدولة حريصة على تعزيز علاقات العمل ،بين "طرفي الإنتاج" وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات"،وقال لهم :"أنتم جنود الإنتاج وسواعد الدولة في بناء الجمهورية الجديدة"،مؤكداً أيضاً على المناخ الإستثماري الأمن الذي تتمتع به الدولة المصرية.

وفي الجولة تمت الإشارة إلى أن مُجمع انجل بيست الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية،مختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف،حيث أنه وفي عام 2023 أعلنت "شركة أنجل ييست إيجيبت"،عن توسعات جديدة في مراسم حفل افتتاح مشروع توسعات مصنعها باستثمارات صينية ،بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة..وتبلغ مساحة المُجمع بعد التوسعات الجديدة حوالي 123.7 ألف متر مربع، ويعمل في إنتاج وتصدير مستلزمات المخابز، وتمتلك الشركة العديد من الفروع في عددٍ من الدول..وتدعم الحكومة المصرية هذه الشركة الصينية ليس فقط لأنها خلقت ما يقرب من 1000 فرصة عمل، ولكن لكونها صديقة للبيئة أيضاً..كما تصل القُدرة الإنتاجية السنوية في المصنع المصري إلى 60.000 طن.

السلامة والصحة المهنية :

وشهد وزير العمل ختام مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة بجامعة النهضة ببني سويف،بحضور محافظ بني سويف،و المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء ،ود. اشرف عمر نائب رئيس الجامعة،وأحمد نظمي مدير مديرية العمل بالمحافظة ، والسادة عُمداء الكليات.

وخلال الختام ومن خلال قيادات الجامعة، تسلم الوزير "درع الجامعة" ..وقال الوزير في كلمة له :"إنه لمن دواعي سعادتي ان نختتم اليوم مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تطلقها وزارة العمل في عدد من المحافظات ،داخل جامعة النهضة ببني سويف،ذلك الصرح التعليمي الذي يقوم بدور تعليمي مهم ،وتقديم خريج قادر علي مواكبة سوق العمل، وكذلك مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الوزير :"إن لقاء اليوم هو استكمال للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية ؛فقد كانت ولا زالت توجيهاتي أن لا يقتصر نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية فقط،بل يمتد إلى المجال والقطاع التعليمي..فقط بدأ التنفيذ بالفعل في الأول من شهر أكتوبر الماضى، تزامناً مع بدايه العام الدراسي الجديد،وكان هدفنا الحفاظ علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ،وتفعيل دور أجهزه السلامة،والإهتمام بنشر تلك الثقافة بالقطاع التعليمي حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر ،والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن ".

وجاء في كلمة الوزير :"لقد نجحت الوزارة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظات بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية،حيث جرى خلال شهر أكتوبر الماضى 2023 ،تنظيم ندوات فى 105 مدرسة وجامعة،كما بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلال ذلك الشهر 2500 ،وإستعرضنا خلالها،مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ،وخطط الطوارئ والإخلاء ،وكيفية اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق،وغيرها من الإجراءات الاحترازية بشأن السلامة والصحة المهنية .

وأوضح وزير العمل إن الدولة المصرية حريصة على توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج،وأن الوزارة بجميع إدارتها المختصة مستعدة نحو الاستمرار في التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية على التوعية،و التدريب والمتابعة، بشأن نشر ثقافة ووسائل السلامة والصحة المهنية.

وقال :" نؤكد هنا وفي نفس السياق حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة..كما يشار هنا إلى أن الوزارة يتبعها مركز قومي لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الإختصاص.

مركز التدريب :

كما وجه وزير العمل ،الإدارة المركزية للتدريب المهني بسرعة تطوير مركز تدريب شرق النيل،والواقع على مساحة 7 أفدنة بمحافظ بني سويف ،وتأسس في تسعينيات القرن الماضي، بهدف تدريب وتأهيل شباب المحافظة على المِهن التي يحتاجها سوق العمل،بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،على أن يبدأ المركز العمل بشكل مُكثف ومتطور في غضون 8 أشهر على الأكثر.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز،على هامش جولته في مواقع عمل وإنتاج محافظة بني سويف،وشهادة تَخّرُخ الدفعة الأولى من سيدات المحافظة من برنامج تدريب مهني بالتعاون مع "شركاء دوليين"،بحضور المحافظ د. محمد هاني غنيم،وقيادات من المحافظة والوزارة .

وإستمع الوزير من قيادات مديرية عمل المحافظة عن نشاط هذا المركز ،والتحديات التي تواجه عمله بكامل طاقاته،حيث يضم العديد من الأقسام وماكينات التدريب المهني ومنها :"تفصيل وخياطة ..تبريد وتكييف..حاسب ألي..صيانة محمول..أشغال يدوية..لِحام ..تشغيل ماكينات..ميكانيكا سيارات" وغيرها ،حيث أكد الوزير على أهمية عودة هذا المركز للعمل بكامل طاقاته ،بعد تطوير البنية التحتية ،والمُعدات والأدوات ، بما يتماشي مع التطورات التي يشهدها ملف التدريب المهني بالوزارة التي تمتلك أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومُتنقل بكافة المحافظات في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،تقوم بتنمية مهارات وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

إحتفالية جودة التعليم والتدريب الفني :

وشارك وزير العمل في احتفالية نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،تحت عنوان "أفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني" ، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعوة كريمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتي تحدث فيها أيضا اندرياس ادريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي،والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالنيابة عن المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و تضمنت عروضا مسجلة ومصورة بشأن" مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.".

وأعرب وزير العمل عن سعادته بحضور هذه الإحتفالية ،بدعوة كريمة من د. رضا حجازي ،والتي تأتي تحت عنوان "أُفقِ جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"،ويتخللها ،إطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني ،بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ..أي ..زد" .

وقال : إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات ،وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة "، بتوجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،إلى الحكومة؛ كلُ فيما يَخُصه.

وأضاف الوزير :إن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،وبحضور إتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج ،وتأكيد على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص - الذي نعتبره قاطرة التنمية - ، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات ،وعلى رأسها ،مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وأوضح "شحاتة" أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل ،ومنها أننا سنعمل معاً للإستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني،خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية ،وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ،وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال؛ مثمنا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة ،تكتمل بها خطة التدريب والتعليم من أجل التشغيل.

العمالة غير المنتظمة:

وجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة ،وبملف التحول الرقمى ،بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشاءها ،وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو "التحول الرقمي"، مؤكداً على أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات ،على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة، مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي الإدارات المُختصة بهذا الملف ،داخل ديوان عام الوزارة.

ووجه الوزير في نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة ،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس .

وشدد الوزير على أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة .

"الإنتخابات الرئاسية" :

ووجه الوزير، مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،التابعة للوزارة ،بتكثيف الجهود، والتواصل المُستمر مع العمال المصريين بالخارج - بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقُنصليات المصرية- لتوعيتهم،وإرشادهم نحو المُشاركة،والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024،التي انطلقت بالخارج،يوم امس الجمعة، في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة،وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 بلد حول العالم ،بإعتبار تلك المُشاركة واجب وطني وحق دستوري، وإستحقاق يَكفُله الدستور، والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج،مُوضحاً أن 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة بالخارج،يعمل في نِطاق تواجُدها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري،تُقدم لهم كافة أوجه الحماية والرعاية، وتُحافظ على حقوقهم،وتوعيهم بواجباتهم،وتَضّمن لهم علاقة عمل متوازنة وعادلة مع أصحاب الأعمال.

وتلقى المُلحقين العماليين،رؤساء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،رسالة من الوزير لتنفيذ 3 مهام خلال العملية الانتخابية،وذلك أثناء التواصل وعلى مدار الـ 24 ساعة مع "الوزارة"،وهي :"1"- موافاة إدارة التمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بنتائج التنسيق مع أصحاب الأعمال لتمكين العمالة المصرية من المشاركة في العملية الانتخابية.."2"- استمرار المُتابعة والتنسيق مع القنصليات والسفارات فيما يتعلق بالمُشاركة في كافة الإجراءات والمراحل الخاصة بالانتخابات.."3"- إرسال تقارير على مدار اليوم بشأن مُستجدات سير عملية الاقتراع.