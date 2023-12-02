مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

في مظاهرة داعمة لفلسطين في مقاطعة ويلز ببريطانيا، خرج أحد المتظاهرين موجهًا رسالة قوية لإسرائيل ومعلنًا استمرار تضامنه مع فلسطين لحين تحريرهم ونصرهم.

قال المتظاهر الذي يبدو إنه في عقده الخمسين "يا إسرائيل، لقد سئمنا. كفى وحشيتكم، كفى مجازركم، كفى حروبكم، كفى عنصريتكم، كفى مستوطناتكم، كفى من نقاط التفتيش، كفى من سلامكم الزائف."

لقد طفح الكيل

وأضاف المواطن البريطاني في كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال المسئول الأول والأخير عن العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون. متابعًا "كفى من قصفكم المستمر للأطفال. لقد طفح الكيل."

ثم طالب المواطن بوقف الحرب قائلًا "نيابة عن منظمتي "تحالف كارديف" أوقفوا الحرب" متعهدًا بتضامنه المستمر الذي لن ينتهي مع الشعب الفلسطيني اليوم، وغدًا، لحين التحرير، والنصر للقدس.

وقابل المتظاهرين هذه الكلمات بالتصفيق والهتافات المؤيدة لها.

وتستمر إسرائيل في شن هجمات وحشية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين فزودت أمريكا إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات بوزن 2000 رطل للواحدة. مؤكدة أن الأخيرة استخدمت قنبلة أمدتها بها الولايات المتحدة في هجوم على منطقة جباليا مما أسفر عن مقتل 100 شخص.