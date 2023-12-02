ملحمة مصرية بالخارج.. التصويت في الانتخابات الرئاسية يتواصل وإصرار على تجاوز التحديات

يواصل أكثر من 14 مليون مصري منتشرين حول العالم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مقر اللجان في السفارات والقنصليات المصرية بالبلدان المقيمين فيها أو القريبة منهم، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد انطلاق عملية الاقتراع.

التصويت بالانتخابات الرئاسية

وانطلقت الجمعة الموافق 1 ديسمبر، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، خارج البلاد، حيث يصوت المصريون المقيمون في الدول العربية وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، في الانتخابات الرئاسية حتى غد، الأحد 3 ديسمبر، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها في متابعة تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية.

وتتابع عرفة عمليات وزارة الهجرة مشاركة الجاليات المصرية بالخارج طوال أيام الانتخابات 1، 2، 3 من ديسمبر الجاري؛ حيث يتم الرد على جميع استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، في تصريحات لها، إنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج؛ حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

وفي أول أيام التصويت خارج مصر، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجمعة، لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وأبناء الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت وعُمان ولبنان وإيطاليا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، في إطار أعمال غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

في مستهل اللقاء، وجهت السفيرة سها جندي خالص التحية والتقدير لكل المصريين حول العالم على مشاركتهم الكبيرة في التصويت بالانتخابات، وقالت: «فخورة بكم لأنكم قدمتم صورة مشرفة أمام العالم بمشاركتكم في رسم مستقبل وطنكم، فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن وركيزة أساسية من ركائزه، وستظل مصر سند لكم أينما كنتم».

قناصل مصر بالخارج

في السياق نفسه، ثمنت وزيرة الهجرة بجهود سفراء وقناصل مصر حول العالم في دعم المصريين بالخارج، وتيسير قيامهم بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يستكمل مسيرة الإنجازات، من خلال متابعة توفير جميع اللوجيستيات والأدوات ووسائل الانتقال خاصة فيما بين المدن ذات المسافات البعيدة.

كما دار حوار مفتوح مع أبناء الجاليات المصرية حول أجواء مشاركتهم في العملية الانتخابية في عدد من الدول ومدى الحماس والحرص على التصويت، مشيدة بحرص ممثلي الجاليات المصرية على الاحتشاد أمام السفارات والقنصليات واختيار من يمثلهم في هذا العرس الديمقراطي، كما أشادت بمشاركة سيدات مصر بالخارج، وكذلك الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وقد أظهرت عشرات اللقطات المصورة حماس الجاليات المصرية حول العالم للمشاركة، وقد قطعوا آلاف الأميال للإدلاء بأصواتهم لأن مصر تستحق.

وقالت الوزيرة إنها سعيدة بالروح المعنوية المرتفعة والحماس غير المسبوق لدى الناخبين المصريين بالخارج، بما يعكس أن لديهم إحساس بالمسئولية تجاه مصر، خاصة في الفترة المقبلة وفي ظل ما يمر به العالم من أزمات وتحديات وحروب، لذلك فإننا نحتاج إلى اختيار القيادة الحكيمة، مشددة على أن أعداد نزول المصريين في الخارج للتصويت هي مؤشر قوي لمشاركة الناخبين المصريين في الداخل وعامل مؤثر فيها.

وفي هذا الإطار، بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخامس الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، فى ثانى أيام التصويت للمصريين فى الخارج لكشف آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية وتصويت المصريين فى الخارج الذى يجرى فى 137 سفارة وقنصلية فى 120 دولة لبدء البث التلفزيوني لعملية التصويت.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء يوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

منع الازدواجية بالاقتراع

وترأس المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، الذى أكد أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها.

وقال إن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الإلكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب وإخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

من جانبه، تحدث مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا، عن تطلعات المصريين في الخارج في رئيسهم القادم، إذ قال: «المصريون في الخارج مهتمون بملف الأمن والأمان في مصر، كما نأمل في تقوية قنوات التواصل مع المصريين في الخارج، نتمنى التعامل مع احتياجاتهم بشكل مبنٍ على دراسة علمية وليس آراء، لدينا احتياجات أعمق، والمصريون في الخارج يعانون من ارتفاع مستوى المعيشة في أوروبا».

وأضاف رجب، في تصريحات له، إن هناك ضرورة لأن يكون لشباب المصريين في الخارج، نصيب من الفعاليات الكبيرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لتنمية الانتماء إلى الوطن والأرض، لأنهم يعتمدون على محاولات فردية.

الجالية المصرية بالخارج

وأشار إلى بعض نقاط الضعف التي تؤدي لضعف نسب المشاركة في الانتخابات، وهي بعد المسافات عن المقر الانتخابي الموجود في السفارة في لندن فقط، وهي تبعد 1000 كيلومتر عن ساكني الشمال، و500 كيلومتر عن ساكني الجنوب، الذين يلقون صعوبات بالغة، وطالب ببحث إمكانية عمل انتخابات إلكترونية، أو بالبريد، فبريطانيا بها ربع مليون مصري، لكن نسبة المشاركين في الانتخابات بسيطة مقارنة بعدد الجالية لصعوبة المشاركة، وأن التركيز على سكان لندن فقط.

وعقد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، اجتماعا بالعاصمة اليونانية أثينا، مع عدد من أبناء الجالية المصرية، وذلك في إطار جولته الخارجية لحث المقيمين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الدكتور محمود حسين، أبناء الجالية المصرية في اليونان، للالتفاف حول القيادة السياسية والذهاب لصناديق الاقتراع غدا الجمعة، حتى تصل رسالة قوية للعالم اجمع أن ابناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج، حريصين على المصالح العليا للوطن.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حي الوطن، وأنهم يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسي.

وتوافد منذ قليل أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى قطر، لليوم الثانى على التوالى، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.

إقبال كثيف اليوم

وحرص أبناء الجالية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى من فتح باب التصويت باللجان فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

في السياق نفسه، شهد اليوم الأول من عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية، منذ لحظة انطلاق التصويت، في يومٍ تاريخي شهدت فيه الديمقراطية تجسيدًا حيًا لإرادة الشعب في صناديق الانتخاب، بعد أن فتحت السفارة المصرية في واشنطن أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين الذين توافدوا بكثافة لأداء واجبهم الوطني.

كما كان هناك إقبال كثيف منذ ساعات الصباح الباكر، إذ توافد المواطنون بحماس وحملوا معهم تلك الآمال والتطلعات في صناديق الاقتراع. وليس ذلك فحسب، بل زاد الإقبال بشكل ملحوظ بعد انقضاء ساعات العمل، حيث شهدت لجان الاقتراع توافدًا كبيرًا من كبار السن الذين يحملون تلك الخبرات والحكمة، بينما لفتت أنظارنا إلى تواجد المصابين والزوار للسياح الذين اصطحبوا أطفالهم للتعبير عن مشاركتهم الفعّالة في هذا الحدث الوطني.

وأحبطت عمليات الاقتراع أي محاولات للتأثير أو التشويش، حيث أشاد الناخبون بحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات، وكانت عملية الإدلاء بالأصوات تجري بسهولة، مما أضفى جوًا من الثقة والاستقرار على هذا الحدث الديمقراطي المهم.

وكان هناك أيضا إقبال خاص من كبار السن الذين يعتبرون شرائح هامة من المجتمع؛ حيث قدموا إسهاماتهم القيّمة في توجيه مستقبل البلاد، وكان لديهم إرادة قوية في التعبير عن وجهة نظرهم واختيار المرشح الذي يعكس قيمهم وتطلعاتهم.

مؤيدو الرئيس السيسي

وتوافد الناخبين من ولايات مختلفة، حيث شهدت لجان الانتخابات بأمريكا وصول الأتوبيسات الممتلئة بالمواطنين من ولاية نيوجيرسي والولايات الساحلية الشرقية إلى نيويورك، واستخدم المواطنون وسائل النقل العامة بشكل فعّال للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مما يعكس التفاعل الواسع والمشاركة الجماهيرية.

على جانب آخر، أعرب النائب ياسر عمر، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية بأسيوط للمرشح عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة لوجوده وسط أهله بمركز منفلوط بلد الأدباء والشعراء والعظماء وأقطاب التصوف بمصر، حيث أنجب المركز الكاتب والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي وأبو العلا حافظ واحداً من أهم الملحنين الكبار وهو أول من لحن لأم كلثوم والشاعر صلاح عبدالصبور والشيخ صلاح القوصي مؤسس الأشراف المهدية والشيخ ياسين التهامي شيخ المداحين والعالم ابن دقيق العيد القوصى.

كما يفخر مركز منفلوط أنه أنجب كمال حسن علي، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود محفوظ، وزير الصحة الأسبق، والشيخ محمد حسنين مخلوف، مفتى مصر الأسبق، والإعلامى جلال معوض، مذيع الثورة، وغيرهم الكثير في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الشعبي للحملة الرسمية بديوان ربيع رشوان بعزبة الصقور مركز منفلوط، بحضور الدكتور شحاتة غريب، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية بأسيوط، والنائب حسام حلمي ماضي، عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى كحيلي، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ أحمد عبد العظيم، أمين بيت العائلة بمنفلوط، والقمص ميخائيل سليمان، أمين مساعد بيت العائلة مركز منفلوط، وعدد كبير من رموز وعائلات مركز منفلوط والمشايخ والأعيان والعمد والقيادات الشعبية.

وشارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لفلاحى مصر بحزب حماة الوطن بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ولفيف من قيادات الحزب والكتاب والصحفيين ونواب مجلسى الشعب والشورى.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور طارق النجار، وكيل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي في إسبانيا، إن العالم لا يحترم إلا القوي، ويجب شكر الرئيس السيسي الذي جعل مصر دولة قوية ولديها خط أحمر لا يستطيع أحد تخطيه، "إحنا هنا في إسبانيا عملنا حشد كويس للمرشح عبد الفتاح السيسي، ومعظم الجالية المصرية تحمل كل الحب وتؤيد الرئيس السيسي".

عرس انتخابي اليوم

وأضاف النجار، في تصريحات له، أن مقر الانتخابات الرئاسية في إسبانيا سيكون في مدريد في العاصمة، وهو المقر الانتخابي الوحيد، ويمكن لأي شخص من أي ولاية المجيء إلى إسبانيا والانتخاب، "إن شاء الله هيكون عرس انتخابي ويفرح الجميع بإذن الله".

وأكد أن التواصل بين الجالية المصرية من أجل عمل حشود للحملة الانتخابية يكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سهلت التواصل بشكل قوي بين الناس في إسبانيا، ويوجد تعاون قوي من رجال الأعمال، والسفارة المصرية المتواجدة في مدريد، ويذللون كل العقبات أمام المرشحين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، أن الإقبال الكثيف الذي يشهده التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج يعكس وعي المصريين وحرصهم علي المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم، لافتا إلى أن المصريين في الداخل والخارج يدركون جيدا حساسية المرحلة الراهنة وما تمر به البلاد من تحديات بسبب الأزمات الإقليمية التي تحيط بنا.

وشدد الكلاوي على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تتمثل في كونها حقا دستوريا يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، والحق في رسم ملامح المستقبل لضمان حياة كريمة وتحقيق التنمية والرخاء التي وصلت إليها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، بعدما تم دحر الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة التي يتبناها أهل الشر، مؤكدا أن الوفاء بالاستحقاق الدستوري الذي يعد الأهم والأرفع في الدولة المصرية خطوة مهمة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية في اليوم الأول للتصويت، متوقعا زيادة في إقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن العملية الانتخابية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما مشكلة من جميع الهيئات القضائية، وتحت إشراف قضائي كامل وهو الضامن لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوي في اليوم الأول للتصويت بالخارج.

جدير بالذكر، أن العملية الانتخابية تجرى خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.