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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة كريم عبدالعزيز.. حقيقة تقديم الجزء الثانى من الزيبق في رمضان المقبل

مسلسل الزيبق
مسلسل الزيبق

ترددت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار التي تفيد بتقديم الجزء الثانى من مسلسل الزيبق بطولة كريم عبد العزيز، فى رمضان المقبل وهو الأمر الذى رد عليه المؤلف وليد يوسف بالنفى.

وقال وليد يوسف لصدى البلد: ان كل ما يتردد غير صحيح وليس هناك خطة لتقديم الجزء الثاني من مسلسل الزيبق فى رمضان المقبل.

يذكر أن كريم عبد العزيز يقوم حاليا بتصوير مسلسل الحشاشين، المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل وهو من إخراج بيتر ميمى.

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يذكر أن مسلسل " الزيبق " عرض الجزء الأول منه خلال السباق الرمضاني الماضى وحقق نجاحا وقام ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وكارمن لبس ومحمد شاهين وإدوارد وسهر الصايغ وهادي الجيار ونهلة سلامة وتميم عبده ورامي وحيد ، ومن تأليف وليد يوسف ، ومن إخراج وائل عبد الله .

وقال المخرج بيتر ميمي إنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل الحشاشين الذى من المفترض أن يعرض فى الماراثون الرمضاني القادم.

وأضاف بيتر ميمي فى تصريحات ل"صدي البلد" أنه الأن يستكمل تصوير مشاهد مسلسل الحشاشين داخل مصر ليعرض فى الماراثون الرمضانى القادم 2024 وأن الأحداث مستوحاه من أحداث واقعية حدثت بالفعل فى القرن الواحد والعشرون ، ويأتي ذلك بعد أن تم تأجيله من العرض خلال رمضان الماضي بسبب إنشغال أبطال العمل بأعمال أخرى.

مسلسل الحشاشين

كان النجم كريم عبد العزيز، قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح. 

ومسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين مسلسل الزيبق افلام كريم عبد العزيز السيناريست وليد يوسف

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