جزار غزة.. أردوغان يشن هجوما لاذعا على نتنياهو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه ما زال عند رأيه، بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليست تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون.

وأضاف الرئيس التركي أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

وقال أردوغان، إن حكام إسرائيل طالما روجوا لأنفسهم كـ "ضحايا إبادة جماعية"، إلا أنهم تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، قال الرئيس أردوغان "ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

ونوع إلى أن مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط.