22 جناحا دوليا و35 ألف زائر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات «إيديكس 2023»

القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية

نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه

على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك في المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوماس جونت، رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط.

وتناول المؤتمر جميع التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية بهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك جميع التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.

وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.

استقبال أكثر من 35 ألف زائر

كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية، واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

وتضمن المؤتمر الإجابة عن أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح جميع الاستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين، وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين، وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.