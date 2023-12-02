أستاذ علوم سياسية: لا إسراف في الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة

قال جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية أن بعض المؤيدين للمرشحين هما المتكفلين بتكلفة الدعاية والحملات الإعلامية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يوجه تكلفة حملته الدعاية للتبرع لأهالي غزة وان ما يقوم بتكلفة الحملات الدعائية هم المؤيدين للرئيس السيسي.

وأكد سلامة خلال لقائه بالإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لا يرى بذخا في الحملات الدعائية للانتخابات لأي مرشح من المرشحين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الكثير من المناصرين والمؤيدين للرئيس السيسي هم من يتحملون تكاليف الحملة الدعائية.